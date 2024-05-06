İDDEF’ten Gazze İçin Çadır Ol Kampanyası

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için çalışıyor. İDDEF, Gazze Ol anlayışıyla yoğun bir şekilde acil yardım çalışması yaparken, evlerin yıkılması ve güneye zorunlu göçün yaşanmasıyla ortaya çıkan barınma ihtiyacına hayırseverlerin destekleriyle cevap veriyor.

“Gazze’ye çadır ol” sloganıyla çalışmaları başlatan İDDEF, insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede hayırseverlerin bağışlarıyla yaraları sarmaya devam ederken, beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayarak Refah bölgesine 1.500 adet yaşam çadırı kuruyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Öncesinde olduğu gibi saldırı, katliam ve soykırımın başladığı ilk günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Gazze’nin tüm topraklarında yaşanan ve özellikle yaklaşık 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah bölgesindeki insani durumu felaket olarak özetlerken, insanlar açlık, hastalık ve barınma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Ellerindeki imkanlarla derme çatma naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize çatı olarak kullanışlı ve sağlam çadır ulaştırıyoruz” denildi.



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Çadır hakkında bilgi verilen açıklamada, “16 metrekare büyüklüğündeki Gazze yaşam çadırımız galvanizli boru, su geçirmez malzemesi, içten ve dıştan açılabilen, yukarı doğru toplanıp bağlanabilen fermuarlı kapı, kapaklı pencere, sineklik, UV katkısı bulunan örtü, sıcak ve soğuğa dayanıklı astar ve izolasyon malzemesiyle Gazzeli kardeşlerimizin barınmasına büyük kolaylık sağlayacak. Yaz aylarında sıcaktan koruyacak çadırımızın zemininde PE branda olduğu gibi, kış aylarında da soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Gazze Çadır Ol” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.