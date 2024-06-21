İDDEF, Kurban’da Milyonlarca İhtiyaç Sahibine Ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla düzenlediği 2024 vekalet yoluyla yurtdışı vacip kurban organizasyonunda Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 47 ülke 309 bölgede 84 bin 385 hisse kurban keserek 3 milyon 544 bin yoksul kimseye kurban eti ikram etti.

15 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle kurbanlıkları ilk elden İslami usul ve kaidelere uygun şekilde keserek dağıtımını gerçekleştiren İDDEF, tarihinin en zor Kurban Bayramını geçiren Gazze’ye ise Hindistan’da kesimleri tamamlanan 2 bin 100 hisse büyükbaş kurbanlıklardan hazırlanan 100 bin adet konserve etleri ulaştıracak.

İDDEF, başta Gazze kurban organizasyonu olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yer alan mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşayan alanlar, ülkelerin en ücra bölgeleri ile savaş bölgelerinde de gerçekleştirilen kurban kesim ve dağıtımlarıyla birlikte kurban emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.



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Kurban faaliyetleri kapsamında bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup vekaleti vererek, İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesmeye başlayan ekipler ve yerel görevliler, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen yoksul ailelere ikram etti. Kurban Bayramı’nda kesim ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağışçılara bilgilendirme SMS’i gönderen İDDEF, kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiğinin öğrenebilmesini sağladı.

İDDEF ekipleri ayrıca, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerdeki ücra köyler ile medreselere ve yetimhanelere ziyarette bulunarak öğrencilere bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker hediye ederek bayramın mutluluğunu yaşattı.