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İDDEF Kurban Organizasyonuyla bayrama hazır

2019 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirecek olan İDDEF,kesim ve dağıtım yapılacak yerlerdeki son denetimlerini yaparak tüm hazırlıklarını tamamladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
İDDEF Kurban Organizasyonuyla bayrama hazır

İ nsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2019 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirecek. Kurban bayramına sayılı günler kala organizasyon kapsamında kesim ve dağıtımların yapılacağı ülkelere gidecek olan görevliler için bilgilendirme toplantısı düzenleyen İDDEF, aynı zamanda bizzat bölgelere ziyaret gerçekleştirerek titiz bir çalışmayla hayvanların kontrollerini yaptı.

Emanetiniz emanetimizdir

Kurban Bayramı öncesi Kenya’da denetimlerde bulunan İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, “Emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz düsturuyla yola çıkan kurumumuz bu yılki vacip kurban organizasyonu kapsamında 33 ülke 253 bölgede kurban kesim ve dağıtımı yapacak. Gerek ülkemizden bölgelere giden gerekse oradaki hocalarımız vasıtasıyla hiçbir aracı kurumla çalışmadan organizasyonumuzu yerine getireceğiz. Satın alımlarını yaptığımız kurbanlıkların son kontrollerini yapmak üzere ülkelere hareket ettik. Hem kurban denetimlerini yapıyor hem de dağıtım yapılacak köylere ve gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu hassasiyetle ziyaret, takip ve teftişlerimize devam ediyoruz” dedi.

İDDEF Kurban Organizasyonunu nasıl yapıyor?

2019 kurban çalışmalarına 2018 yılı Kurban Bayramı’nın hemen ardından başlayan İDDEF, kurban bayramına üç ila altı ay kala bizzat bölgeye giden ekipleri ile medreselerindeki hocalarının birlikte çalışmasıyla çobanlarla bağlantı kuruyor. 10 yılın verdiği güven, bilinirlilik ve titiz çalışmayla kurbanları hiçbir aracı kurum veya kuruluşla çalışmadan satın alan İDDEF, kurban kesim ibadetini ise beş aşamada gerçekleştiriyor. Kurban alımı, vekalet verilmesi, İslami usul ve kaidelerle kurban kesilmesi, SMS gönderimi ve kurban dağıtımıyla bir bağışçının kurban ibadeti yerine geliyor.

İDDEF’in kurban fiyatları neden ucuz?

İDDEF’in kurban fiyatlarının ucuz olmasında üç etken öne çıkıyor. İDDEF, her kurban döneminde bir sonraki kurban dönemi için kurbanlık anlaşmalarını önceden tamamlıyor. Kurban dönemine yakın kurbanlıkların fiyat artışından ve kur dalgalanmalarından herhangi bir şekilde etkilenmeyen İDDEF kurban organizasyonlarını eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde gerçekleştiriyor. Kurban organizasyonunu yapan görevlilere kurban döneminde ekstradan bir ücret ödemeyen İDDEF, kurban çalışmasını kesim ve dağıtımın yapıldığı ülkelerdeki yerel görevlilerin yerine getirmesinden dolayı Türkiye’den sadece gözlemci statüsünde görevliler gönderiyor ve ülkeye gidecek olan ekip sayısını minimuma indiriyor. Böylece yüksek tutardaki uçak ve konaklama masraflarından tasarruf eden İDDEF, tüm bu etkenlerle daha düşük maliyetlerde kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.

Kurban bağışı nasıl yapılıyor?

İDDEF, 2019 yılı yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelini 600 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 500 lira olarak belirlerken, kurban bağışları “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da federasyonun 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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