İDDEF, Burkina Faso’da İki Medrese Daha Açtı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarına 2011 yılından bu yana istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettiği Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni inşa ettiği iki medresenin açılışını Türkiye’den yer alan heyet, bölge yöneticileri ve yerel halkın katılımıyla yaptı.

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’nun Yagma bölgesinde açılan Afşinoğlu Kız Medresesi ile başkente 3,5 saat uzaklıkta bulunan ve yeni Müslüman olan halkın yaşadığı Gounghin şehrinde Hacı Metin ve Sıdıka Kurnaz Medresesi açılış törenleri ile halkın hizmetine sunuldu. Bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların yanı sıra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi.

İDDEF tarafından, ilim, muhabbet ve ibadet yuvaları olarak inşa edilen kalıcı eserler Burkina Faso’nun yarınlarına ışık tutmaya devam ederken, açılış törenlerini heyecan içinde takip eden bölge halkı Türkiye’ye teşekkürlerini ve dualarını iletti.

İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan yaptığı konuşmada, “Onurlu ve mutlu insanların yaşadığı ülke anlamına gelen Burkina Faso’da olmaktan bizde çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 12 yıldır eğitim ve insani yardım çalışmalarımızla birlikte kalkınma faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz ülkede, çok ihtiyaçlı bölgede iki adet erkek ve kız medrese açmanın heyecanını yaşıyoruz. İDDEF olarak hayırseverlerimizin desteğiyle ülkede eğitim seferberliği ve kalkınma yaşanıyor. Ülkenin Songandi bölgesinde 3 odalı bir yerde 50 talebemizle ilk eğitime 2011 yılında başlamamızın üzerinden 12 yıl geçti. İki yıl önce ise açılışını yaptığımız bu alana geldiğimizde 37 kişi Müslüman oldu ve onlara imandan sonra en kıymetli amelin namaz kılmak olduğunu söyledik. Taşlarla cami çevirdiler ve kendilerine namazın kılınışını tarif ettik. Buraya cami yapmak da Sırbistan’daki Sancak Müslümanlarına nasip oldu” ifadelerini kullandı.

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Geleceğe eser bırakıldığını, eğitim tohumlarının fidana, fidanların ise ağaca durduğunu söyleyen Turan, “Gelinen noktada onlarca eserin, yüzlerce hocanın ve binlerce talebenin insanlığın huzuru ve maneviyatı için çalıştıklarına şahidiz. Bir su kuyusuyla hayat bulan toprakların, açılan her bir medrese ve mescit ile eğitim tohumlarının yeşerdiğini görüyoruz. Sevgili Allah’ımıza şükürler olsun ki adeta şehirlerden köylere ilim halkaları genişlemeye başladı, köyleri ilmin zenginliği ve manevi huzur sardı. Şimdi de bu eserlerimize yenilerini ekleyerek kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle Afşinoğlu Kız Medresesi ve yeni Müslüman olan insanların yaşadığı Gounghin bölgesinde Hacı Metin ve Sıdıka Kurnaz Medresesi’ni hizmete aldık. Her biri üç sınıflı, yatakhane, yemekhane ve belletmen odası olan 170’er metrekareden oluşan medreselerimiz kız ve erkek talebelerimize hizmet verecek. İnşallah bu kalıcı eserlerimiz yeni eğitim tohumlarının filizlenmesine vesile olacak. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Burkina Faso’ya, insanlığa ve Ümmet-i Muhammed’e hayırlı olsun” diye konuştu.

İDDEF, Burkina Faso’da eğitim, insani yardım ve kalkınma projeleriyle çalışmalar yaparak ülke insanına umut olmayı sürdürüyor. 30 bölgede yaptığı Örnek Köy projeleriyle köylerin elektrik ve suya kavuşmasını ve üretime geçmesini sağlayan İDDEF, bugün 47 hoca, 3120 öğrenci, 22 medrese, 26 derin özellikli sondaj su kuyusu, 2 Yetimhane, 16 mescit inşasıyla Burkina Faso’ya hizmet ederken, gelecek neslin ihyası için hizmet üretiyor.