İDDEF, Afganistan’da 600 kişilik yetimhanenin temelini attı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yarım asırlık işgalin ve yıkımın izlerini silmeye çalışan Afganistan’ın bağımsızlığını ve kalkınma sürecini tüm ülke sathında yaptığı insani yardım ve kalıcı eser çalışmalarıyla desteklerden bir yetimhanenin daha temelini attı. Türkiye’den Afganistan’a giden İDDEF Yönetim Kurulu Üyeleri ile hayırseverler temel atma merasimine katılım sağlayarak, bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.

“Bu ümmetin yetimleri, yetim oldular ama öksüz kalmadılar diyebilmemiz için yetimhaneler inşa edilmesi lazım”

Afganistan’ın Host vilayetinde inşaatına başlanan yetimhanenin temel atma merasimi dualarla gerçekleşirken, programda konuşan İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turan, “Yaklaşık 70 yıllık şanlı direnişin ardından 3 yıldır tamamen İslam hükümlerinin geçerli olduğu, insanların mutlu olduğu, insanların rahatça sokağa çıkıp hayatını devam ettirdiği güvenli bir ülke haline geldi. 70 yıl içinde çeşitli zorluklar da beraberinde geldi. Yol, cami, medrese ve her türlü zirai, ticari tüm gelişmelerden yoksun ve yoksul olarak İslam Emirliği kuruldu. Geçtiğimiz 3 yıldan bu yana yaralar sarılmaya devam etti. Bu ülke aynı zamanda geride yüzbinlerce yetim bıraktı. On binler bu vatanın kurtulması için şehit oldu. Geride kalan bu ümmetin yetimleri, yetim oldular ama öksüz kalmadılar diyebilmemiz için İslam Emirliği’nin her karışında mutlaka yetimhaneler inşa edilmesi lazım. Bundan dolayı en büyük destek gücümüz olan sevgili Allah’mızın (c.c) ahkam ve şeri hükümlerinin ifa edildiği İslam Emirliği’nde dördüncü yetimhanemizi inşa ediyoruz. Burada 600 tane yetim yavrumuz barınacak ve eğitim görecek. Yol kenarlarında planladığımız 50 caminin 9 tanesi tamamlandı ve hizmete açıldı. 50 tane köy medresesinden 12 tanesini hizmet vermeye başladı. Görevini hakkıyla yerine getiren Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani’nin tavsiyesi doğrultusunda yapılacak olan bu eser sadece yetimlerin yetişmesine vesile olmayacak. Aynı zamanda kurulan İslam devletinin kıyamete kadar devamına vesile olacak. Sadece Afganistan toprakları değil komşu ülkelerden başlayarak bütün ümmete yayılacak ve örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

İDDEF heyeti, temel atma merasiminin ardından Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile İDDEF'in Afganistan'da yapmış olduğu hizmetler ve Müslümanların genel durumu hakkında istişarelerde bulundu. İDDEF heyeti ayrıca, başkenti Kabil'in en yüksek tepesi olan Vezir Ekber Han tepesinde Kubbetu’s Sahra Camii mimarisi ile inşa ettiği Molla Ömer ve Mahmud Ustaosmanoğlu Camisi ile Seyyidül Murselin Medresesini ziyaret etti.

İDDEF, Afganistan’daki insani yardım, eğitim ve kalıcı eser çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

