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Ekonomi İdari para cezası itirazı nereye yapılır?
Ekonomi

İdari para cezası itirazı nereye yapılır?

Hayatınızın bazı safhalarında kurallara uymadığınız gerekçesiyle idari para cezası kesilebilir. Eğer suçsuz olduğunuzu düşünüyorsanız bu cezaya itiraz etme şansınız bulunuyor. Peki idari para cezası nereye itiraz edilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:09:00 -
İdari para cezası itirazı nereye yapılır?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliği‘ne itiraz edilebilir.

İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır. Bu durumda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekir. İdari para cezası dışında tek başına verilen diğer idari yaptırım kararlarına karşı da İdare Mahkemesi’nde dava açılmalıdır.

Bazı idari kurumların verdiği cezalara karşı özel kanunlarındaki hükümler gereği idare mahkemesine iptal davası açmak gerekir. Örneğin, SGK’nın verdiği idari para cezaları.

İdari para cezasına itiraz konusunda uygulamada ciddi yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu nedenle, yüksek meblağlı idari para cezasına yapılan itirazların bir avukat vasıtasıyla yapılması mağduriyetleri önleyecektir.

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