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Aktüel İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden Dijital Bürokrasi ve Yapay Zekâ Alanında Önemli Adım
Aktüel

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden Dijital Bürokrasi ve Yapay Zekâ Alanında Önemli Adım

Yeniakit Publisher
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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden Dijital Bürokrasi ve Yapay Zekâ Alanında Önemli Adım

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından hazırlanan “Dijital Bürokrasi ve Yapay Zekâ Okuryazarlığı Akademisi” Elazığ’da gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm ve yapay zekâ okuryazarlığına odaklanan programda, teknolojinin kamu hizmetlerine etkisi, bilinçli teknoloji kullanımı ve dijitalleşme sürecinde farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, Proje Koordinatörü Dr. Özcan Kars, Dr. Gürbüz Yüksel ve Dr. Mehmet Akif Şentürk konuşmacı olarak katıldı.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ masaya yatırıldı

Akademide; yapay zekâ okuryazarlığı, dijital kamu hizmetlerinde kapasitenin artırılması, teknolojik gelişmelerin günlük yaşama etkileri ve dijitalleşme sürecinde karşılaşılabilecek risklere karşı bilinçli hareket edilmesi konuları ele alındı. Konuşmacılar, dijital dönüşümün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasındaki etkileşime katkılarını değerlendirdi.

 

Katılımcıların dijital teknolojiler ve yapay zekâ alanındaki bilgi ve farkındalıklarını artırmanın hedeflendiği programda, teknolojinin etkin, doğru ve bilinçli kullanımının önemi vurgulandı. Dijitalleşmenin kamu hizmetlerine sağladığı imkânlar ve bu süreçte geliştirilmesi gereken bilgi ve beceriler de programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yücel Can’dan katkı sunanlara teşekkür

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, projenin Elazığ’da hayata geçirilmesine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Can, programın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını iletti.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından hazırlanan akademi programı, dijital bürokrasi ve yapay zekâ okuryazarlığı konularını gündeme taşıdı. Programla, katılımcıların dijital teknolojiler konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, yapay zekânın bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması ve dijital dönüşüm sürecine uyum konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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