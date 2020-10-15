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Aktüel İdare Mahkemesinden, Ankara Barosunun talebine ret
Aktüel

İdare Mahkemesinden, Ankara Barosunun talebine ret

Ankara 5. İdare Mahkemesi, baro genel kurulunun koronavirüs salgını nedeniyle 1 Aralık 2020'ye kadar ertelenmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:56:42 -
İdare Mahkemesinden, Ankara Barosunun talebine ret

ANKARA (AA) - Ankara Barosunun, meslek kuruluşlarının genel kurullarının koronavirüs salgını nedeniyle 1 Aralık 2020'ye kadar ertelenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemi İdare Mahkemesince reddedildi.

Baro, Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşların genel kurullarının 2 Ocak 2020'den 1 Aralık 2020'ye kadar ertelenmesine ilişkin Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda baroların olağan genel kurul tarihlerinin belirtildiği, kanunla belirlenen tarihlerin genelgeyle değiştirilemeyeceği savunulmuştu.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Ankara 5. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Baro, bu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğunu da duyurdu.

Ankara Barosu, olağan genel kurulunu bu ayın ilk haftası yapmayı planlıyordu.

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