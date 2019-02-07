İdamı sırasında imam istedi! Hayatı kurtuldu ABD'de, Müslüman bir mahkumun infazı sırasında yanında imam bulundurmak istemesi üzerine mahkeme idam kararını durdurdu.

İstinaf Mahkemesi, Müslüman bir mahkumun infazı sırasında yanında imam istemesi üzerine haklarını ihlal edip etmediğine hükmetmek için idamı durdurdu. ABD'deki 11. Bölge İstinaf Mahkemesi, 1995 yılında 15 yaşındaki bir genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum Dominique Ray'in perşembe gecesi planlanan infazını bir gün önce engelleme kararı aldı. Yanında imam isteyince karar durduruldu Dominique Ray, zehirli iğneyle yapılan infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etti. Ray'in talebi, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarının girebileceği gerekçesiyle reddedildi. Mahkum haklı bulundu Mahkemenin kararında, infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü ifadesi kullanıldı.Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Alabama Şubesi (CAIR), Ray'in talebini haklı bulduğunu açıklayarak istinat mahkemesinin kararından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

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