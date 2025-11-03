  • İSTANBUL
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

İdam cezasının olmaması Türkiye için adeta bir beka olmaya devam ediyor. Sakarya merkezli 36 ilde çocuk istismarcılarına düzenlenen operasyonda 25 zanlı tutuklandı. Vatandaşlara çocukları uzanan kirli ellerin sahiplerinin idamını istiyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​​​​​​​

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

