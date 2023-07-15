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Gündem İdam edilmesi gerekenler sokaklarda dolaşıyor! Yolcu otobüsünde dehşet
Gündem

İdam edilmesi gerekenler sokaklarda dolaşıyor! Yolcu otobüsünde dehşet

Yeniakit Publisher
2023-07-15 10:04:00 -

İstanbul'dan yola çıkan otobüs, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolcu almak için durduğu sırada kurşunlandı. Yolcuların yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

Olay, gece saatlerinde Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a giden şehirlerarası yolcu otobüsü, Çayırova'da yolcu almak için durduğu sırada kurşunlandı. İçi yolcu dolu otobüsün kurşunlandığı anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Çocuklar büyük korku yaşadı

Görüntülerde yolcuların, özellikle çocukların büyük korku yaşadığı ve bağırdığı görüldü. Aynı zamanda görüntülerde, bir kişinin yolculara, "yere yatın", "kafalarınızı eğin" uyarısında bulunduğu da duyuldu. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı ancak otobüste hasar oluştuğu bildirildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı.

Kavgayı ayıran şoförün otobüsünü kurşunladılar

İstanbul'dan Sinop'a giden yolcu otobüsünün şoförünün, başka bir otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün tartıştığını gördüğü, aracını durdurduğu ve tartışan sürücüleri ayırdığı öğrenildi. Yoluna devam eden şoförün, olaydan bir süre sonra Çayırova'dan yolcu almak için durduğu sırada otobüsün önünün kesildiği ve kurşunlandığı bildirildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin otomobildeki şahıslar olduğu, asıl amaçları tartıştıkları şoförün otobüsünü kurşunlamak olan şüphelilerin araçları karıştırarak, kavgayı ayıran şoförün otobüsünü kurşunladıkları iddia edildi.

Polis yakalıyor mahkeme salıyor

Son dönemlerde toplum için büyük tehdit haline gelen kendini bilmez magandalara tepki gösteren vatandaşlar yetkilere yaptıkları çağrılarda "polis yakalıyor, mahkeme salmasın" ifadelerini kullandı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.
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