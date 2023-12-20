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Medya İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal
Medya

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Yeniakit Publisher
2023-12-20 17:14:00 - 2023-12-20 17:16:48
İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Esra Erol'un sunuculuğu yaptığı programda mide bulandıran bir olay daha yaşandı.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'de başta Tiktok olmak üzere sosyal medya platformları; Müslüman aile yapısına dinamit döşerken televizyon programları da bu rezillikten geri kalmıyor.

Murat Çalıcı isimli vatandaş; 9 aylık hamile eşini aramak için Esra Erol'un programına başvurdu.

Telefona bağlana ve kayıp olmadığını söyleyen Seda Çalıcı, anlattıklarıyla mide bulandırdı.

Ahlaksızlığıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın, "Çocuğumun babası kocam değil, Yıldıran Dalkıran" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'İdam edin bunları'

Esra Erol'u programında yaşanan skandal sonrası Türkiye ayağa kalktı. Geride bıraktığımız dönemlerde İstanbul Bebek sahilinde yaşanan ahlaksızlık için idam çağrısı yapan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın sözlerini hatırlatan vatandaşlar 'idam' çağrısı yaptıç. Vatandaşlar, "Evliyken zina edenler idam edilsin. Toplum ahlakına bu kadar da zarar verilemez" sözleriyle yetkililere seslendi.

İhsan Şenocak, Bebek sahilindeki zina rezaleti sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

Çıplaklık çağdaşlık, fuhuş özgürlük oldu(!)İnsanlığın fıtratıyla oynandı. Kimse Allah’tan(cc) merhametli olamaz.Milletin gözü önünde zina yapanı, toplumu ifsat suçundan idam etmekten başka çare yoktur. Namussuzu zindanda besleyen değil, darağacında sallandıran bir nizama muhtacız.

 

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