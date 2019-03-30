Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746 ölü! Idai Kasırgası nedeniyle Afrika'da yaşanan can ve mal kayıpları günden güne artıyor.

Idai Kasırgası nedeniyle Afrika'da yaşanan can ve mal kayıpları günden güne artıyor. Cumartesi günü itibarıyla kasırgada hayatını kaybeden insanların sayısı 746'ya yükseldi. Kasırga birçok Afrika ülkesinde sellere sebep olurken, ciddi boyutlarda maddi hasar oluştu. Kasırgadan en çok etkilenen Mozambik'te 501 kişi öldü, 1523 kişi ise yaralandı. Idai Kasırgası Zimbabve'de 185, Malavi'de ise 60 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırga sonrası yüz binlerce kişi acil bir şekilde gıda, su ve kalacak yer ihtiyacı duyuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.