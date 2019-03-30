Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746 ölü!
Idai Kasırgası nedeniyle Afrika'da yaşanan can ve mal kayıpları günden güne artıyor.30 Mart 2019 Cumartesi 18:39
Idai Kasırgası nedeniyle Afrika'da yaşanan can ve mal kayıpları günden güne artıyor.
Cumartesi günü itibarıyla kasırgada hayatını kaybeden insanların sayısı 746'ya yükseldi. Kasırga birçok Afrika ülkesinde sellere sebep olurken, ciddi boyutlarda maddi hasar oluştu.
Kasırgadan en çok etkilenen Mozambik'te 501 kişi öldü, 1523 kişi ise yaralandı.
Idai Kasırgası Zimbabve'de 185, Malavi'de ise 60 kişinin ölümüne yol açtı.
Kasırga sonrası yüz binlerce kişi acil bir şekilde gıda, su ve kalacak yer ihtiyacı duyuyor.
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