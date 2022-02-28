İcralar ayrı rezalet, barolar ayrı!

Yeniakit.com.tr

İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nde skandal bir hukuksuzluk gerçekleşti.

Derdest bir icra takibi dosyasında borçlulardan biri olan Ö. M., 10 Aralık 2021 tarihinde borca itiraz ederek, takibin 13 Aralık 2021'de durdurulmasını sağladı.

10 Şubat 2022 tarihinde alacaklı vekili, haciz-muhafaza talebinde bulundu. 14 Şubat tarihinde alınan kararla muhafaza talebi takip kesinleşmediği için reddedildi. Ayrıca 10 Şubat tarihinde borçlu Ö. M. yönünden takibin kesinleştirilmesi alacaklı vekilince talep edilmişse de takibe daha önce itiraz edildiğinden ve takip durdurulduğundan bu talep de reddedildi.

Bir önceki gün takibin durdurulduğunu gören ve kesinleştirme talebini reddeden icra müdür yardımcısı, bir gün sonra 15 Şubat’ta yeniden gönderilen kesinleştirme talebini aynı gün kabul etti.

Müdür yardımcısı takibin durdurulduğunu biliyordu!

Yaşanan icra skandalını Hukukihaber’e değerlendiren Avukat Elif Nazlı Uyan, "Burada takibin durdurulduğunu bilen müdür yardımcısı 1 gün sonra aynı dosyada kesinleştirme talebini kabul etmiştir. Takibin 2 ay önce durdurulduğunu bilen alacaklı avukatı ise bunu bile bile halen dosyada işlem yaptırmaya çalışmakta görevli mahkemede itirazın iptali davası açmamaktadır." dedi.

Av. Uyan, sözlerine şöyle devam etti:

Duran takipte hukuk dışı olacağını bilerek işlem yaptırılmaya çalışıldığı ve memurun da nihayet (nasıl ve ne şekilde olduğu belli olmasa da) işlemi yaptığı görülmektedir. 15 Şubat’ta durdurulan takibi mahkeme ilamı olmadan kesinleştiren memur 16 Şubat’ta anlam veremediğimiz şekilde tekrar takibin kesinleşmesine dair ayrı bir karar daha vermiştir. Bununla da yetinilmemiş ve 19 Şubat’ta yine aynı borçlu yönünden muhafaza ve haciz işlemleri için Gaziosmanpaşa ... İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasına karar verilmiştir. Bu kararı ise dosya numarasının son rakamına göre yetkili olmayan müdür yardımcısı vermiştir.

'UYAP sistemi dahi uyarı verdi'

Olayın akıbetini sormak üzere icra dairesine giden müvekkil Ö. M.'ye memurlardan birisi müvekkili daha önce işlem yaptığı esnadan tanımış ve dosyada bir işlerin döndüğünden şüphelendiğini ve anlam veremediği şekilde takibin kesinleştirildiğini ifade etmiştir. Dairede memurlar kendi aralarında konuştuktan sonra karar değiştirilmiş ve takip 22 Şubat tarihinde tekrar durdurulmuştur. Takip durdurulduktan sonra akşam saatlerinde ise yine yetkisiz müdür yardımcısı Gaziosmanpaşa … İcra Müdürlüğüne yeni bir yazı yazarak muhafaza işleminin yapılarak evrakların bir an evvel gönderilmesini istemiştir.

Yaşanan olayları tek kelimeyle özetlemek gerekirse bir skandaldır. UYAP sisteminin dahi durdurulmuş takibi gösterdiği ve uyarı verdiği, dosyada işlem yapılamadığı bilinmektedir. Ayrıca dosyada farklı iki müdür yardımcısının üstelik aynı gün icra dairesinde mesaide olmalarına rağmen kararlar verdikleri, takibin durdurulmasına dair iki kararın olduğu, takibin kesinleştirilmesine dair yine iki kararın olduğu, durdurulmuş icra dosyasında tüm uyarılara rağmen ısrarla haciz işlemi yapılmaya çalışıldığı ortadadır.

Bilindiği üzere itiraz ile durdurulmuş bir icra takibinin yeniden canlandırılması ancak ve ancak açılacak bir itirazın iptali davası ile mümkündür. İcra memurunun durdurulmuş bir takibi keyfiyetle canlandırmasına ve kesinleştirmesine olanak yoktur.

'Bu kadarı da pes dedirtti'

Ayrıca neden iki farklı müdür yardımcısının saatler içinde çelişkili kararlar verdiğini de anlayamadık. Birisi karar veriyor takibi durduruyor, diğeri bir kaç saat sonra yangından mal kaçırma telaşıyla muhafaza işlemi yapılmasını istiyor.

Meslektaşlarımızın icra dairelerinde yaşadığı ciddi problemler olduğunu biliyoruz. Bu kadarı da pes dedirtti. Kasten yapıldığına inanmak istemiyoruz ama bir türlü mantıklı bir açıklama da bulamıyoruz. Müvekkilimin talimatı üzerine şikayette bulunacağız. Vatandaşların yasalara güvenerek arkasına yaslanmasını istiyoruz. Ancak bu usulsüz işlemler ve yozlaşmış icra sisteminde sürekli tetikte olmak gerekiyor. Vereceğimiz mücadele tüm vatandaşların ve özellikle meslektaşlarımızın icra dairelerinde maruz kaldığı hukuk dışı uygulamalara karşı umarım bir umut ışığı yakar.