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Gündem İcra yoluyla çocuk teslimine son! AK Parti harekete geçti
Gündem

İcra yoluyla çocuk teslimine son! AK Parti harekete geçti

Uzun yıllardır tartışma konusu olan "icra yoluyla çocuk teslimi" uygulaması artık sona eriyor. AK Parti, boşanmış ailelerin çocuk teslimi uygulamasını, 89 yıllık icra iflas kanunundan çıkarmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 12:26:00 -
İcra yoluyla çocuk teslimine son! AK Parti harekete geçti

Boşanmış ailelerin çocuklarının icra yoluyla teslimi son bulacak. Yeni kanun teklifi hazır. Teklife göre çocuk, teslim merkezinden alınacak. Ayrıca teslim sırasında harç ödenmeyecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.

Düzenlemede sona gelindi

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifine göre icra ile çocuk alma, 89 yıllık icra iflas kanunundan çıkarılacak. Çocukları Koruma Kanunu'nun içine dahil edilecek. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek.

Çocuğun teslimi sırasında, psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak. Hem çocukta travma oluşturan hem de tartışmalara neden olan çocuğu icra ile alma dönemi böylece sonlandırılacak. Düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.

Yeni uygulama nasıl olacak?

İcra yoluyla çocukların tesliminin son bulması tasarısıyla ilgili Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca açıklama yaptı.

Konca, "Çocuğun üstün yararının korunmasına uygun olmadığı çerçevesinde eleştirilmektedir. Çünkü çocuk taşınır eşya gibi icra iflas görevlileri tarafından zorla alınmakta ve teslim edilmektedir" dedi.

Konca sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğun psikolojine uygun bir ortamda uzmanların katılımıyla çocuğun teslimi sağlanacaktır. Ayrıca bu teslim esnasında harç alınmaması sağlanarak ailelerin bu hususta ekonomik maliyetlerinin daha az olması ön görülmektedir."

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Yorumlar

Ömer

Haberde Meclis tatile girmeden hal olacak deniyor ya...Bunu duyduğunuzda hiçbirşey yapmayacaklar anlamina gelir...
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İlker

Günümüzde icra yoluyla çocuk alımı, çocuğun rızayla verilmemesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Yeni yasaya göre çocuğu rızayla vermeyen ebeveynden zor kullanılmadan nasıl alınacak, bakalım görelim..
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