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Yerel İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da İcra Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:53:00 -
İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Rüşvet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” konuları ile ilgili İstanbul, Kırklareli ve Niğde’de yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında 1 icra müdürü, 6 icra müdür yardımcısı, 5 zabıt katibi ve 1 emekli icra müdürünün de olduğu 17 kamu görevlisi ile birlikte toplam 29 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gaziosmanpaşa Adliyesindeki 2. ve 3. İcra Müdürlüklerinde geçtiği ileri sürülen ihaleye fesat karıştırma konusuna ilişkin düzenlenen operasyonda şüphelilerden birinin Covid-19 salgını kapsamında karantinada olduğu gerekçesi ile gözaltı işleminin ertelendiği öğrenilirken, zanlıların ihaleye çıkacak araçların muhtelif parçalarını sökmek suretiyle olduğu halinden farklı gösterip satışlarını hasarlı araç üzerinden gerçekleştirdikleri, icralık malların dosyalarında ihaleye çıkarılması için gerekli olan iş ve işlemlerin süresini kısaltarak satış günlerinin değiştirildiği, bu işlemler karşılığında rüşvet alındığı belirlendi. Zanlıların ayrıca yaşlılara cep telefonu satarak, satılan telefon üzerinden icra dosyası açtıkları ve bu yöntemle yaşlıları dolandırdıkları iddia edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev ve iş yerindeki aramalarda 20 klasör icra dosyası, 4 kaşe, 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 şüpheli ile karantinadaki 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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