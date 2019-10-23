0553 313 94 23

İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? 2019 icra müdürlüğü sınavı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 700 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımına başvuracak olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, icra Müdürlüğü sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İcra müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? 2019 icra müdürlüğü sınavı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? 2019 icra müdürlüğü sınavı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 700 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımına başvuracak olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, icra Müdürlüğü sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İcra müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? 2019 icra müdürlüğü sınavı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman?

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

İcra müdürlüğü sınavı başvuru şartları neler?

Adayların yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (doğum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar), hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
  1. Ankara
  2. İcra müdürlüğü sınavı
  3. İcra müdürlüğü sınavı ne zaman
  4. İcra müdürlüğü sınavı başvuru şartları
  5. İcra müdürlüğü sınavı başvuru şartları neler
  6. 2019 İcra müdürlüğü sınavı
  7. 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman
  8. 2019 İcra müdürlüğü sınav tarihi
  9. İcra müdürlüğü sınavı başvurusu
  10. İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman
  11. İcra müdürlüğü sınavı başvuru tarihleri
  12. İcra müdürlüğü sınavı başvuru tarihleri ne zaman
  13. Adalet Bakanlığı
  14. İcra müdürlüğü alımı
  15. Adalet bakanlığı personel alımı
  16. 2019 Adalet bakanlığı personel alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
    1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    10. Galatasaray'da Küfür krizi!
    11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    29. Lübnan'daki Filistinlilere..
    30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi