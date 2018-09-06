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İcra memurlarının zorla ayırdığı baba- kız hasret giderdi

Bağcılar'da velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasından alındığı anlar daha önce Türkiye'yi üzmüştü. Şimdi baba ve kızın hasret giderdiği görüntüler gündeme geldi

06 Eylül 2018 Perşembe 22:05

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Metin Ç., geçtiğimiz senelerde eşinden ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Bu süre içerisinde kızıyla zaman zaman görüşme fırsatı bulan baba, kızının kendisinde 1 ay kalma hakkına da sahip oldu.

İCRA MEMURLARI VE PEDAGOG EŞLİĞİNDE BABASINDAN ALINDI

Bir aylık süreye rağmen ayrılmaya baba- kız, eski eşin açtığı icra davasıyla ayrılmak zorunda kaldı. 10 yaşındaki minik yağmur ağlayarak gitmek istemediğini söylese de annesi, polis ekipleri, icra memurları ve pedagog eşliğinde babasından alındı.

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"BABA BENİ BIRAKMAYACAKSIN DEĞİL Mİ"

Baba ve kızın ayrılmamak için feryat ederek mücadele verdi. Kendisini almaya çalışan annesine de tepki gösteren minik Yağmur "Ben mal mıyım" diye bağırarak babasına sarıldı. Annesinin tüm çabalarına rağmen babasının kucağından inmeyen Yağmur, "Baba beni bırakmayacaksın değil mi?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

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"ZORLA GÖTÜRÜYORLAR SENİ KIZIM"

Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte evinden aşağı inen baba Metin Ç., "Zorla götürüyorlar seni kızım. Bu ülkede böyle." diyerek duruma isyan etti. Metin Ç. ve kızı Yağmur, sonunda polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur annesine teslim edildi.

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UZMANLAR RAPOR SUNACAK

Baba Metin Ç.’nin kızı yanında olduğu bir aylık süreçte annesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’ne başvurmasının ardından mahkeme bireylerin adli pedagog tarafından dinlenmesine karar vermişti. Bakırköy Adalet Sarayı’na Yağmur annesi Züleyha ile beraber gelirken, baba Metin Ç. yalnız geldi. Küçük Yağmur’u adliyenin Adli Görüş Odası (AGO) ‘da pedagogla görüşmesinin ardından Metin Ç.’de uzman psikologla görüştü. Züleyha Ç.’nin görüşmesi sırasında Yağmur ve babası hasret giderdi. Görüşmelerin sonucunda uzmanların edindiği izlenimleri mahkeme dosyasına rapor olarak sunulacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:05
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