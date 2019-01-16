İcra memurlarını karşısında görünce, sinir krizi geçirip bayıldı Rize'de Menderes Bulvarı Karadeniz Caddesi üzerinde otel işleten Esra Balta isimli kadın, borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında görünce, sinir krizi geçirip bayıldı.

Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi Menderes Bulvarı Karadeniz Caddesi üzerinde otel işleten Esra Balta (34) hakkında, borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Otele gelen icra memurlarını gören Esra Balta, sinir krizi geçirdi. Yol kenarında bayıldı Kendisini yola atan ve karayolunun ortasına oturarak ağlayan Esra Balta, polis ekiplerince kaldırılarak yolun kenarına götürüldü. Esra Balta, kısa süre sonra yol kenarında bayıldı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından kadın, kendine geldi. İcra görevlileri borcunu ödeyeceğini taahhüt eden Esra Balta'ya süre tanıyarak otelden ayrıldı. İcra takibine neden olan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren Esra Balta, "Yasa dışı bir imza ile haciz işlemi yapılmak isteniyor" dedi.

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