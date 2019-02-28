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İcra kurulu üyeleri belirlendi

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Diyarbakır Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:47
İcra kurulu üyeleri belirlendi

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Diyarbakır Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.


TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl gerçekleştirilen seçimlerin Diyarbakır ve bölge kadınlarına hayırlı olmasını dileyerek, Diyarbakır’da önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de girişimci kadın sayısının artırılması konusunda çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. Oda ve borsada yapılan seçimlerde kurul üyeleri kadınların icra kurulu seçimlerini tamamladıklarını anlatan Akyıl, 15 kişiden oluşan icra kurulu üyelerinin belirlendiğini anlattı. Başkan Akyıl konuşmasını şöyle sürdürdü:


“İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlık seçimlerini önümüzdeki haftalarda tamamlayacağız. Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak kendini geliştirmeye açık ve girişimci olmak isteyen kadınların, geleneksel iş modellerinin yanında, teknolojinin desteği ile hayallerindeki girişimciliklerini gerçekleştirmelerine aracılık ettik. Her zaman bizlerin en önemli görevlerinin başında Kadın istihdamının, fırsat eşitliğinin, genel ve mesleki eğitimin, yerel ve ulusal düzeyde daha fazla gündemde tutulması olmuştur. Bundan sonraki süreçte de TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun çok daha iyi işler yapacağına da inancım sonsuzdur.”


Öte yandan oda ve borsada yapılan icra Kurulu seçimlerinde icra kurulu üyeliğine ise Hatice Akyıl, Şerife Keskin, Ekin Ensarioğlu, Müjgan Bozyel, İlknur Demirel, Zülal Koç, Fidan Bozdağan Kaya, Zuhal Atay, Özlem Küllahçı, Dilan Kaya Taşdelen, Cevher Defne Eyyubi, Merve Avcı, Gülcan Hamkan, Rojda Yılmaz ve Nuran Marangoz seçildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:47
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