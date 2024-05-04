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Yerel İçme suyu hattı patladı, Bodrum'u su bastı
Yerel

İçme suyu hattı patladı, Bodrum'u su bastı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 10:07:00 -
İçme suyu hattı patladı, Bodrum'u su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

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