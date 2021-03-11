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Dünya İçlerindeki İsrail sevgisi depreşti! Milyarlarca dolar yatırım yapacaklar
Dünya

İçlerindeki İsrail sevgisi depreşti! Milyarlarca dolar yatırım yapacaklar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilişkileri düzelttikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapmacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:21:00 -
İçlerindeki İsrail sevgisi depreşti! Milyarlarca dolar yatırım yapacaklar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yapılan görüşmede üç ülkenin koronavirüs ile mücadele kapsamında atabilecekleri ortak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu; İsrail, Çekya ve Macaristan'ın koronavirüs aşısı araştırmaları ve üretiminde iş birliği yapacağını, aşı olanlara verilen ve "yeşil pasaport" olarak adlandırılan belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahatine izin verileceğini söyledi.

BAE'den İsrail'e 10 milyar dolarlık yatırım

Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son dakikada iptal ettiği Abu Dabi ziyaretine de değinen Netanyahu, "BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsederken, Çekya Başbakanı Babis'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlendiği söylenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açma kararını eleştirmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı bugün günübirlik ziyaret kapsamında BAE'yi gitmeyi planlamış, ancak Ürdün'ün Netanyahu'yu taşıyacak uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

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