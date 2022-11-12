İçkiyle girdiği camide, Kur'an'a tekme attı! Bu soysuza gün yüzü göstermeyin!
İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim’e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O soysuza vatandaşlardan sert tepki gelirken sosyal medyada tutuklanması çağrısı yapıldı.
Olay, dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide yaşandı.
İçki şişesiyle camiye girdi
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.
İlk girişte içeriyi kontrol etmek için ayakkabısını çıkardı, ikinci girişte camiye ayakkabısıyla girdi
İlk girişinde ayakkabısını çıkardığı görülen o alçak, içeriyi kontrol ettikten sonra ikinci girişinde ayakkabısıyla girme cüretini gösterdi.
Kur'an'a tekme attı
Öte yandan İHA tarafından yüzü sansürlenen şahsın, Kur'an-ı Kerim’e tekme attığı anlar ise büyük tepki çekti.
Polis tarafından paketlendi
İmamım şikayetçi olması üzerine o alçağın, polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Vatandaşlardan sert tepki!
Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, halkın dini değerlerine hakaret eden bu alçağın tutuklanmasını istedi.
Medya
Bu nasıl bir şerefsizlik böyle! O alçaklığı abdest aldırarak, Kur'an’a el bastırarak yaptırmışlar