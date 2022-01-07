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Gündem Derdiniz hangisi bir karar verin! Dün açlık bugün sarhoşluk
Gündem

Derdiniz hangisi bir karar verin! Dün açlık bugün sarhoşluk

Yoksulların yanında yer aldıklarını ileri sürüp açlık edebiyatı yapan BirGün, şimdi de “vatandaşlar rahat rahat kafayı çekemiyor” derdine düşerek içkiye zam üzerinden enflasyon eleştirisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 11:45:00 - 2022-01-07 16:46:31
Derdiniz hangisi bir karar verin! Dün açlık bugün sarhoşluk

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ekonomik sorunlarla baş başa kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinde de koronavirüs nedeniyle enflasyon oranları yükseldi. Türkiye’de de yükselen enflasyona karşı hükümet harekete geçerken, memleket muhaliflerinin takoz olma çabası dikkatlerden kaçmıyor.

Gerçek soruna odaklanmak yerine yalandan mağduriyet üreterek hükümeti hedef alan muhalif medya, şimdi de “vatandaşların rahat rahat sarhoş olamamasını” kafaya takmaya başladı.

Eskiden, “Vatandaşlar gıda bulamıyor” yalanıyla hükümeti hedef alan ve sözde işçi, emekçi, yoksulların yanında yer aldıklarını ileri süren BirGün gazetesi, bu yalanı tutmayınca vites yükseltti. Yeni yalanında BirGün, alkol zamlarını diline doladı.

Trafik kazaları ve kadına yönelik şiddet gibi Türkiye’nin kanayan yarası haline gelmiş sorunların ana kaynağı olarak görülen alkolün kolay tüketimini savunan BirGün, rahat rahat kafayı çekememenin vatandaşları mağdur ettiğini ileri sürdü.

BirGün’ün haberi, “Vatandaşın derdi gıda mı yoksa sarhoşluk mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Haftalardır, “Vatandaş aç” edebiyatı yapan gazetenin, “Kafayı çekememeyi” dert etmesi de açlık edebiyatlarının yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Anlamak istememek de meziyet

Sanki bir tek millet ittifakı şikayet ediyor milletin tuzu kuru haramileri hariç AKP'li si de CHP'li si de her kes şikayet ediyor halk istediği basit bir şeyi marketten çok zor alıyor
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emekli

sigara 20 tl oldu milyonlarca tiryaki tütün satan dükkanlara hücum etti 5 tl olan bir paket sigara 7.5 tl oldu sonuç devletin kazanacağı milyarlar nereden geldiği belli olmayan tütüm sigara satıcılarına akmaya başladı sadece üsküdar merkezde nerdeyse 3 sokakta 1 tane tütün sigara satan dükkanlar var
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