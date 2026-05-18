Vali Akmeşe'den gazetecilere tarihi çağrı! Doğru haberi doğru kaynaktan yapın şehre omuz verin!

Niğde (akit) Niğde Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen kahvaltı programında, il protokolü ile Niğde basınının temsilcileri Gümüşler Tesisleri’nde bir araya geldi.

Yerel medyanın sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy beyin davetiyle gerçekleştirilen programa.İl protokolü, cemiyet üyeleri, yerel medya kuruluşlarının yöneticileri ve ajans muhabirleri yoğun katılım sağladı.

Programda konuşan, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, basının “Niğde’nin tarihi ve kültürel mirasını hep birlikte yaşıyoruz.

Haberci için doğru haberi doğru kaynaktan haber yapılması çok daha iyi olacağına dikkat çekti.

"VALİ AKMEŞE; "BASIN AYNI ZAMANDA BİR KAMU HİZMETİ YAPMAKTADIR"...

37 yıllık geçmişe sahip Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin böylesine anlamlı organizasyonlarla şehrimizin tanıtımına katkı sunması çok kıymetlidir. Basın, ilin ve şehrin imajını yukarıya taşıyan önemli bir güçtür. Bizlerin eksikleri ve kusurları olabilir, basının yapıcı eleştirileri bizleri geliştirir, dedi. gerçekleştirilen programa.

37 yıllık geçmişe sahip Niğde Gazeteciler Cemiyeti'nin böylesine anlamlı organizasyonlarla şehrimizin tanıtımına katkı sunması çok kıymetlidir. Basın, ilin ve şehrin imajını yukarıya taşıyan önemli bir güçtür. Bizlerin eksikleri ve kusurları olabilir, basının yapıcı eleştirileri bizleri geliştirir, dedi.

"GÜÇLÜ BASIN, GÜÇLÜ NİĞDE İÇİN TARİHİ BULUŞMA"...

Niğde’de basın camiası ile il protokolünü bir araya getiren anlamlı organizasyonda birlik, beraberlik ve güçlü iletişim mesajları verildi. Niğde Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde gerçekleşen buluşma, “Güçlü basın, güçlü şehir” anlayışının önemli bir başlangıcı olarak değerlendirildi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyonda, ilin önde gelen isimleri aynı masa etrafında buluştu. Samimi ve sıcak birliktelikte gerçekleşen programda, basının toplumdaki rolü, şehir adına yürütülecek ortak çalışmalar ve dayanışmanın önemi ön plana çıktı.

Programın ardından yapılan açıklamada, “Bugün çok önemli adımlar atıldı. Güçlü bir basın, güçlü bir il için startı verdik” ifadelerine yer verilirken, organizasyona katılım sağlayan protokol üyelerine teşekkür edildi.

Düzenlenen programa; Niğde valisi Nedim Akmeşe, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, siyasi il Başkanları Hacı Mehmet Eren’e, Aytekin Tükenmez, Bünyamin Kıvrakdal, Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer’e, Niğde İl Genel Meclis Başkanı Asım Acar’a, İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin’e, CİMER Bölge Müdürü Oktay Koçak’a Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan başta olmak üzere çok sayıda davetli ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katıldı.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna Niğde