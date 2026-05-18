SON DAKİKA
Trump’tan İran’a taviz yok mesajı! “Yakında neler olacağını biliyorlar”

Trump'tan İran'a taviz yok mesajı! "Yakında neler olacağını biliyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu son öneriyi yetersiz bulduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren gerilimde Tahran’dan gelen son öneriyi yeterli bulmadığını belirterek taviz kapısını kapattı. New York Post gazetesine telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la süren gerilimin çözümüne yönelik olumsuz bir tablo çizdi.  Tahran'ın dün kendilerine ilettiği güncellenmiş öneriyi yetersiz bulduklarını anlatan Trump, İran'a yönelik kırmızı çizgilerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

 

“Şu anda hiçbir şeye açık değilim”

ABD Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme programını 20 yıl askıya almasını kabul ettiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Şu anda hiçbir şeye açık değilim." diyerek herhangi bir taviz vermeye sıcak bakmadığını belirtti.

Trump, "İranlılar yakında neler olacağını biliyor." diyerek olası bir saldırı sürecine geri dönme ihtimaline açık kapı bıraktı.

 

Ulusal güvenlik ekibi toplanıyor

Öte yandan Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın yarın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini yeniden toplayacağı belirtildi.

 

Haberde Trump'ın, İran'dan dün gelen son öneriyi "yetersiz" bulduğunu dile getirdiği ve tüm seçenekleri ulusal güvenlik ekibiyle bir kez daha değerlendirmek istediği kaydedildi.

 

Trump, 17 Mayıs'ta Axios'a verdiği röportajda, İran'ın zamanının azaldığını vurgulayarak, saldırılara yeniden başlaması halinde bu ülkeyi "öncekinden daha sert şekilde" vuracaklarını ifade etmişti.

Mesut Sarp

Bir lider günde iki kere açıklama yaparsa kimse ciddiye almıyor. Bu Trump içinde geçerli.

Adnan

İran bir sefer buynunuzu kırdı tekar belamı ariyorsunuz haydutlar Atıp tutiyorsunuz.
