Katar gönülleri fethetti

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu müdahalenin Gazze Şeridi’ne yönelik haksız ablukanın sürdürülmesi ile uluslararası hukuk, insani değerler ve seyrüsefer güvenliğinin açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü haksız uygulamaların yanı sıra Filistinlilerle dayanışma gösteren aktivistleri de hedef almasının, özellikle Gazze’deki insani krizi daha da ağırlaştıracağı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail’i sınır kapılarını açmaya, yardımların girişine yönelik yasa dışı kısıtlamaları kaldırmaya ve Filistin halkına gerekli korumayı sağlamaya zorlamak için kararlı şekilde harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in filoya el koymasının ardından gözaltına aldığı aktivistlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için gerektiğini yapması kaydedildi.