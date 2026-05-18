Ekipler seferber oldu! 16 yaşındaki çocuk 2 saatte ikna edildi
Kayseri Melikgazi'de bir inşaatın 9’uncu katına çıkan 16 yaşındaki çocuk için jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen çocuk, güvenli şekilde indirildi.
Kayseri’de 16 yaşındaki çocuğun inşaat halindeki binanın 9’uncu katına çıkması, ekipleri alarma geçirdi.
İntihara kalkıştı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 9. katına çıkan M.D. (16) intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de M.D.'nin bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Jandarma ekipleri ve olay yerine gelen Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edilen M.D., bulunduğu yerden aşağı indirildi. M.D. daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.