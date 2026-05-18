26 yıldır çözülemedi! Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şişli Fulya’da 2000 yılında öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı... Ailenin talebi üzerine, o dönem komşuları olan ve hayatını kaybettiği öğrenilen Lütfi Şerbetçi’nin mezarında fethi kabir işlemi yapıldı.

İstanbul Şişli’de 26 yıl önce boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde, yıllar sonra soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir işlem gerçekleştirildi.

 

Evinde ölü bulundu

Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğaltay'ın ailesi o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında 'Fethi kabir işlemi' talebinde bulundu. Mezarı açılan ilk kişi Tuğaltay ailesinin evinin ilerisinde bulunan gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi olarak belirlendi.

 

2023 yılında vefat etti

Şerbetçi'nin 2023 yılında hayatını kaybederken, mezar taşında ise isim ve soyisminin yazmadığı, kimsesiz mezarı olarak defnedildiği öğrenildi. Şerbetçi'nin mezar numarasının 376 olduğu görüldü. Olay yerinde cinayet büro amirliği ekipleri, kriminal ekipleri, adli tıp doktoru ve savcı yer aldı. Yürütülen soruşturma sürüyor.

