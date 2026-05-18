Vahşi kapitalistlerin kirli tezgahını Başkan Erdoğan tek tek ifşa etti! Türkiye düşmanlarına geçit yok, muhalefet yine istismar peşinde!

Cem Kaya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tarihi Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında, küresel finans baronlarının savaştan beslenen kirli çarklarını deşifre ederken, içerideki vizyonsuz muhalefetin bu yangını sinsi siyasi çıkarları için nasıl istismar ettiğini tokat gibi yüzlerine vurdu.

Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, konuşmasının başında Mersin'de yaşanan elim kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Enflasyonun dünya genelinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel bir krize dönüştüğü bu katmanlı belirsizlik ortamında Türkiye'nin dimdik ayakta kaldığını vurgulayan Erdoğan, dünyayı ateşe veren küresel şok dalgasının arkasındaki kirli tezgahı ve emperyalist sömürge düzenini şu sözlerle deşifre etti: "Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Her savaş kendi ekonomisini üretir."

"İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını tamamen aşmıştır"

Bölgesel çatışmalardan menfaat devşiren küresel baronların sinsi sabotaj girişimlerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. İran savaşıyla bu iş artık tahammül sınırlarını tamamen aşmıştır" diyerek dünyaya çok net bir mesaj verdi. Dünyanın birçok noktasında çözülemeyen krizlerin arkasında bu kan emici vahşi kapitalist yapının durduğunu belirten Erdoğan, küreselleşen yeni dünyada hiç kimsenin yeryüzünün başka bir noktasında yaşanan insani dramlara kayıtsız kalma lüksünün bulunmadığının altını çizdi. Siyonistlerin açık denizlerdeki haydutluğuna da değinen Erdoğan, Gazze'ye giden insani yardım gemilerine yönelik vahşeti, "Sumud Filosu'na yapılan haydutluğu lanetliyorum" sözleriyle çok sert şekilde kınadı.

 

"Terör prangasından kurtulmamızla birlikte önümüzde yeni bir yol açılacak"

Bölgenin adeta bir ateş çemberinden geçtiği böyle kritik bir dönemde, içerideki yerli iş birlikçilerin ve vizyonsuz muhalefetin takındığı kirli tutumu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, muhalefetin bu hassas süreci tamamen kendi siyasi ikballeri için bir istismar aracı haline getirdiğini belirtti. Muhalefet liderlerine "Önce memleketim" ilkesini hatırlatan Erdoğan, "Muhalefet, 'İktidar yıpransın gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendisini bir türlü kurtaramamıştır. Muhalefet ucuz siyaset peşinden koşuyor. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, bu zorlu süreçte herkes en az bizim kadar duyarlı ve milli bir duruş sergilemek durumundadır" dedi. Türkiye'nin bölgesinin sarsılmaz istikrar adası olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin prangalarından kurtulacağını şu tarihi müjdeyle duyurdu: "Terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş olmayacak. Ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Yorumlar

Adem

Zaten bu CHP kafir güdümlü bir parti. Bunlari destekleyen güruhta dinle,ahlakla,maneviyatla,dürüstlükle ilgisi olmayan tipler..simdi derler bizde müslümaniz diye...ama sorsan acaba Türkiyenin ve cumhuriyetin kurallarini hiç Allah cc nun kurallariyla kiyasladinizmi? Bu cumhuriyetin kuranlarida o Allah cc yaratmadimi? Eee eger ōyleyse sen hala yaradanin kurallarina uymayan bir sistemi destekliyorsan ya yaradana inanmiyor ve kafirsin yada cahilsin,ne yaptigini bilmiyorsun..bunun baska izahi yok..milletimizi sabirla bilinçlendirmeliyiz Buda egitimden ve sabirdan geçer.Bu millet içindeki münafik ve zindiklar hariç mayasina ve degerlerine geri dōnebilecek imanli bir millettir.Rabbim yar ve yardimcimiz olsun.amiin

28 Şubatı yaşayan hep birlikte sizde vardınız REİSİM

Bu siyonist uşagı masonların lions rotary culubü üyüleri Tüsiyatcıların bazı iş adamları1 gün önce eklendi. Yerli ve milli girşimcileri dolaylı yollar ile vaktinde devletin imkanlarınıda kullanarak batırdıkları iş insanların haklarını da arayın bakanım. Ve bu insanlar hertürlü siçil bozukluguna ugratılmış ,evini işini cogu ailesi ile boşanmış, hala bu masonların her yerde ilişkisi olup özellikle bu kişiler ayaga kalkarsa vatana millete ezana sancaga faydası olur diye önü kesilenler faili mecul cinayetler kadar önemli deyilmi. 1995 den beri alenen ülkemde oynanan gelişmesi engellenen ülkemin arkası ve destegi olmayan bu kişiler, batmış parası yok faydasız aptal denilerek lans edilp, iyce yok edilen iş. İnsanları kimin kapısını calsa parasız diye randevü vermeyen yetkili etkililer cimerden bile randevü talebini ceviren yeni buluşlar için dinlenmeyen bu garibleri kim ayaga kaldıracak. Size ulaştırsalar bir konussak. Milliyetciyim dindarım vatanımı seviyorum diyen bir siyasetciden randevü alamadım. Niyeparam yok ismim kaybolmuş silinmiş . Benimde bu dünya ya geliş sebebim ezana sancaga vatana islama hizmet nebiyi zişan muhammed mustafa ümmet zekat sadakam bol olsun diye idi. Ama kullar önümüzü kesti, bu siyasetciler seyretti. Reise hiç ulaşamadım ulaştırmıyorlarda , mektuplar yazdım ne aradı lar tabiki hala ulaştırmıyorlar. Yenibir hamle bir ülkem için faydalı buluşum var herkes formul ve dosya getir ile calma derdinde yada önümü tekrar kesme peşinde. Benim başka vatanım yok illaki bu vatana faydam olacak. Ama kısaca faili mecul batırılanları kim ayaga kaldıracak. Niyeulaşamıyoruz bu masonlar hala şifre koyduda siçilimiz zararlımı görünüyoruz da reise yada bir bakan burokrat gel demiyor bize. Bıktım son 3 yıldırda hastayım bıraktım yaş ilerliyor derdim para olsa idi mason olur bunlar ile ugraşmazdım. Kısacafaili mechul batorılan iş insanı esnaf ne zaman son bulacak bu memlekette saygılarımla.
