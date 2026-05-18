Vahşi kapitalistlerin kirli tezgahını Başkan Erdoğan tek tek ifşa etti! Türkiye düşmanlarına geçit yok, muhalefet yine istismar peşinde!

Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, konuşmasının başında Mersin'de yaşanan elim kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Enflasyonun dünya genelinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel bir krize dönüştüğü bu katmanlı belirsizlik ortamında Türkiye'nin dimdik ayakta kaldığını vurgulayan Erdoğan, dünyayı ateşe veren küresel şok dalgasının arkasındaki kirli tezgahı ve emperyalist sömürge düzenini şu sözlerle deşifre etti: "Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Her savaş kendi ekonomisini üretir."

"İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını tamamen aşmıştır"

Bölgesel çatışmalardan menfaat devşiren küresel baronların sinsi sabotaj girişimlerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. İran savaşıyla bu iş artık tahammül sınırlarını tamamen aşmıştır" diyerek dünyaya çok net bir mesaj verdi. Dünyanın birçok noktasında çözülemeyen krizlerin arkasında bu kan emici vahşi kapitalist yapının durduğunu belirten Erdoğan, küreselleşen yeni dünyada hiç kimsenin yeryüzünün başka bir noktasında yaşanan insani dramlara kayıtsız kalma lüksünün bulunmadığının altını çizdi. Siyonistlerin açık denizlerdeki haydutluğuna da değinen Erdoğan, Gazze'ye giden insani yardım gemilerine yönelik vahşeti, "Sumud Filosu'na yapılan haydutluğu lanetliyorum" sözleriyle çok sert şekilde kınadı.

"Terör prangasından kurtulmamızla birlikte önümüzde yeni bir yol açılacak"

Bölgenin adeta bir ateş çemberinden geçtiği böyle kritik bir dönemde, içerideki yerli iş birlikçilerin ve vizyonsuz muhalefetin takındığı kirli tutumu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, muhalefetin bu hassas süreci tamamen kendi siyasi ikballeri için bir istismar aracı haline getirdiğini belirtti. Muhalefet liderlerine "Önce memleketim" ilkesini hatırlatan Erdoğan, "Muhalefet, 'İktidar yıpransın gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendisini bir türlü kurtaramamıştır. Muhalefet ucuz siyaset peşinden koşuyor. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, bu zorlu süreçte herkes en az bizim kadar duyarlı ve milli bir duruş sergilemek durumundadır" dedi. Türkiye'nin bölgesinin sarsılmaz istikrar adası olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin prangalarından kurtulacağını şu tarihi müjdeyle duyurdu: "Terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş olmayacak. Ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."