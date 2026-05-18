Trump'tan 'İran'a askeri saldırı' açıklaması
Trump'tan 'İran'a askeri saldırı' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bazı liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.

 

"Diyalog teslim olmak anlamına gelmez"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.

Vatandaş

Tsm bir piç bu sarı terörist seytan.

Mesut Sarp

AB ülkeleri Trumpı Türkiye'den daha fazla dışlıyorlar. Yani yüz vermiyorlar. İran Irak zaten tamamiyle ABD'ye karşı bir siyaset izliyorlar. Bizim ABD'ye karşı sert tavır almamız gerekir ki Ortadoğu'da istedikleri gibi hareket edemeyeceklerini kavrasın. ABD ile ilişkilerimiz gelecekte de bizi İsrail siyaseti nedeniyle ters düşürecektir. İsrail ve ABD'nin saldırgan siyaseti Ortadoğu ülkelerinin içinde bizim yalnız kalmamıza sebep oluyor.
