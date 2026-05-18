  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Yaşam "Dur" ihtarına uymadı hayatının şokunu yaşadı! 20 bin TL’lik motosiklete 286 bin TL ceza kesildi
Yaşam

"Dur" ihtarına uymadı hayatının şokunu yaşadı! 20 bin TL’lik motosiklete 286 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Dur" ihtarına uymadı hayatının şokunu yaşadı! 20 bin TL’lik motosiklete 286 bin TL ceza kesildi

Sinop Erfelek'te plakasız motosikletiyle trafik ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücüye toplam 286 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde trafik ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yakalandıktan sonra kesilen cezayla hayatının şokunu yaşadı.

 

Trafikten men cezası

Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki R.Ö., kısa süre sonra ekiplerce yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden toplam 286 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

 

Kesilen cezaya tepki gösteren R.Ö., motosikletinin değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğunu belirterek, "Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın düşürülmesini istiyorum" dedi.

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Aktüel

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar!
Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar!

Aktüel

Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar!

Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!
Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!

Yerel

Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!

TEM’de trafik kilitlendi! Dorse devrildi, kaldırma sırasında tır yeniden yan yattı
TEM’de trafik kilitlendi! Dorse devrildi, kaldırma sırasında tır yeniden yan yattı

Aktüel

TEM’de trafik kilitlendi! Dorse devrildi, kaldırma sırasında tır yeniden yan yattı

400 binden fazla mağdur yararlandı Trafik ve kaskoya 3 ayda 71 milyar
400 binden fazla mağdur yararlandı Trafik ve kaskoya 3 ayda 71 milyar

Ekonomi

400 binden fazla mağdur yararlandı Trafik ve kaskoya 3 ayda 71 milyar

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed

Şimdi ağlarsın. Umarım cezada indirim yapmazlar. Işte cezalar bu yüzden yüksek kalmalı. bir daha plakası olmayan hiç bir araç kullanmaz

Teyo

Ceza araca değil,sahibine-sürücüsüne kesilmiyor mu?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23