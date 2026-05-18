"Dur" ihtarına uymadı hayatının şokunu yaşadı! 20 bin TL’lik motosiklete 286 bin TL ceza kesildi

Sinop’un Erfelek ilçesinde trafik ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yakalandıktan sonra kesilen cezayla hayatının şokunu yaşadı.

Trafikten men cezası

Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki R.Ö., kısa süre sonra ekiplerce yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden toplam 286 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kesilen cezaya tepki gösteren R.Ö., motosikletinin değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğunu belirterek, "Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın düşürülmesini istiyorum" dedi.