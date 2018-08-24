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İçkicilerin ‘sınırlı olarak zararsız’ palavrası da çöktü!

Londra Kraliyet Akademisi öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, alkolün sağlığa zarar vermeden tüketilmesini sağlayacak güvenli bir ölçünün olmadığını ortaya koydu.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:54
İçkicilerin ‘sınırlı olarak zararsız’ palavrası da çöktü!

195 ülkede alkol kullanımı ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi ele alan Hastalıkların Küresel Yükü araştırmasında, az miktarda düzenli alkol tüketenlerin kanser, organ yetmezliği ve alkole bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskinin hiç tüketmeyenlere kıyasla arttığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Yaşları 15 ve 95 arasındaki bireylerin 1990-2016 yıllarındaki sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, hiç içki içmeyenler arasında 100 bin kişi içinde 914 kişinin kanser ve diğer hastalıklara yakalandığını, günde 1 kadeh içki içen 100 bin kişi arasında ise bu rakamın 4 kişi daha arttığını tespit etti.

Araştırmaya önderlik eden Londra Kraliyet Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonia Saxena, "Günde tek kadeh içkinin sınırlı bir risk artışı ortaya çıkardığı görülüyor ancak bunu ülke nüfusuna oranladığınızda sağlık sistemine büyük bir ilave yük getireceği açık." dedi.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi "Lancet"te yayımlandı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:54
  1. alkol
  2. zarar
  3. sağlık
  4. Londra Kraliyet Akademisi

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