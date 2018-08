İçki-domuz satandan “kurbanlık alınmaz”

Raflarının büyük bir bölümünü alkol şişelerine ayıran, reyonlarında sürekli olarak domuz eti ürünleri bulunduran ve satan marketlerden kurbanlık almayın. Yılbaşında hindi, Ramazan ayında kumanya, Kurban döneminde de kurbanlık satan din istismarcılarının ağına düşmeyin. İslam dininin yasakladığı ürünleri satmaktan bir beis duymayan marketlerin sırf para kazanma hırsıyla yaptıkları kurban satışlarına ortak olmayın. Konu ile ilgili Akit’e konuşan ilahiyatçılar, Müslümanları bu tarz yerlerden kurbanlık almaması konusunda kesin bir dille uyardı.

KURBAN RUHUNA UYMAYAN BİR DAVRANIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çiçek, alkol ve domuz eti ürünleri satan yerlerden kurbanlık almanın sorunlu bir davranış olduğunu belirterek, “Kurbanlık alırken, içki satan yerli ve milli kimliğimizle barışık olmayan kurumları tercih etmek kurban ibadetiyle uyumlu görülmeyen bir davranıştır” dedi.

İçkinin ve domuz etinin dinimizce haram kılındığını da kaydeden Çiçek, “İçki dinimizce haram kılınmıştır. Özellikle akıl üzerinde olumsuz etkisi sebebiyle çok kötü ve zararlı davranışlara sebep olmaktadır. Ayrıca içki dinimizce alışverişe konu olabilecek bir değere sahip değildir. Dolayısıyla ona verilen para boşa gitmektedir” şeklinde konuştu.

Kurbanlık satan bazı marketlerin yılbaşlarında hindi de sattığını kaydeden Çiçek, “Yıl başlarında hindi satarak kasıtlı olarak başka bir kimliği yerleştirmeye çalışanlara da destek olmak sorunlu bir davranış biçimidir” ifadelerini kullandı.

ET PAZARLAYAN YERLERDEN UZAK DURUN

İlahiyatçı Hüsnü Aktaş da İslami hassasiyetlere uygun davranmayan marketlerin kurbanlık sattığına işaret ederek, “Onlar kurban kesmiyor. Kasaplık yapıyor. Et pazarlıyorlar. Bu şekilde kurban olmaz zaten. Bütün sene boyunca İslam’ın haram kıldığı işlerle meşgul olan, kurban gelince de ondan ticaret devşirmeye çalışan gruplara karşı uyanık olalım” dedi. Et fiyatı üzerinden bir kurban kesimi olmayacağını kaydeden Aktaş, “Et fiyatıyla anlaşma yapılarak kesilen kurban ibadet değildir. Bunlar et pazarlıyorlar. Kurbanda ana şuur ibadettir. Et falan değildir. 7 kişiden bir kişi et niyetiyle kurbana girerse, hepsini kurbanı geçersiz olur. Yani herkes ibadet niyetiyle kurban kesmelidir” ifadelerini kullandı. Müslümanların bu tarz yerlerden kurbanlık almaması gerektiğini özellikle vurgulayan Aktaş, “Müslüman hassasiyet ve şuur sahibi olmalıdır. Müslümanlar bu tarz kurbanlık satan yerlerden kurbanlık almamalıdır. Uzak durması gereklidir” dedi.

‘KURBANDA ANA ŞUUR İBADETTİR’

‘SORUNLU BİR DAVRANIŞ’

