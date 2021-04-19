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Gündem İçişlşeri Bakanlığı'ndan 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Gündem

İçişlşeri Bakanlığı'ndan 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması

Belediyeler tarafından kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İYİ Parti, HDP belediyelerine kadar uzandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 6 belediyeye soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:10:00 -
İçişlşeri Bakanlığı'ndan 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması

Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla giden 45 kişiden 43'nün ülkeye dönmediğine dair haberler üzerine İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye soruşturma başlattı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Soruşturma başlatıldı

Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu."

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