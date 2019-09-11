0553 313 94 23

İçişlerinden otoyollarda hız sınırı açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, otoyollardaki hız sınırının arttılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
İçişlerinden otoyollarda hız sınırı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
  1. içişleri bakanlığı
  2. hız sınırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    1. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    2. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    3. Ünal Aysal’a icra şoku
    4. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    5. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    6. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    7. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    8. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    9. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    10. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    11. Bulancak İskelesi’nde intihar
    12. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    13. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    14. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    15. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    16. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    17. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    18. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    19. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    20. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...