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Aktüel İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Aktüel

İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:12:19 -
İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
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