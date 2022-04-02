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Gündem İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı
Gündem

İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, 566 personelin katılımıyla Mardin'de 'ErenKış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:07:00 -
İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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