  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika'da vaka sayısı korkutuyor!
Bakan duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı
Aselsan dev sözleşmeye imza attı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Gündem İçişleri duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

İçişleri duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 11:00:00 -
İçişleri duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…
Dünya

Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…

Dünya üzerinde sayılı uçak gemileri arasına girecek olan Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak gemisi TCG Anadolu, dünyaya damga vurdu. SİHA p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay