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Gündem

İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:10:00 -
İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok  bölgesinde, jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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