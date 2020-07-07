İçişleri duyurdu! 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari kırsalında hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor..
İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.