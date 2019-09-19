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İçişleri BakanlığınınKaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:15
İçişleri BakanlığınınKaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:15
  1. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
  2. ÖSYM
  3. Anadolu Ajansı

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