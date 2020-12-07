İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 00.00 arası paket servis yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdi. Bakanlık, aldığı yeni karara göre, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 00.00 arası paket servis yapabileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları şöyle açıklandı:

"Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00- 24.00 saatleri olarak belirlenmiştir.

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."