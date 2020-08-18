İçişleri Bakanlığından yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 ilin Valiliğine yeni genelge gönderdi. Bakanlığın genelgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele çerçevesinde içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarıyla beraber her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin devam ettirildiği ifade edildi.

81 il Valiliği talimatlandırıldı

Sıkı tedbirlerin ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığınca belirlenerek yayımlanan rehberlerde bulunan kurallara ve alınması gereken tedbirlerle ilgili sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi hedefiyle 81 İl Valiliği'nin talimatlandırıldığı anımsatılan genelgede, yarın ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirileceği bildirilerek bütün il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımı ile oluşturulan ekiplerce “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile 19 Ağustos Çarşamba günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği bildirildi.

Denetimin yapılacağı alanlar

Denetimin, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında yapılacağı kaydedildi.

Planlama ve hazırlıklar yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacağı belirtildi.