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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 'Tosuncuk' açıklaması: Uçak hareket etti
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Tosuncuk' açıklaması: Uçak hareket etti

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın Türk yetkililerle birlikte sabah 9.50'de Brezilya'dan uçağa bindiğini akşam 22:30'da Türkiye'de olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 11:43:00 - 2021-07-03 13:14:16
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Tosuncuk' açıklaması: Uçak hareket etti

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getiriliyor.

İçişleri Sözcüsü Çataklı, "Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak." açıklamasında bulundu.

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