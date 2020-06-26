İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Öldürüldüler
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Tunceli Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.