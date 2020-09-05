  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı sorularına ilişkin "Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:22:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemesinin son dönemde ülkemizde artış göstermesi sonrası bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Bazı illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik tedbirler uygulanırken, bazı kentlerimizde ise düğün, sünnet ve kına gibi kalabalık oluşturan organizasyonlara ilişkin belli kısıtlamalar getirildi. Vakaların artması sonrası kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesiyle akıllara en çok takılan soru ise 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bu soruyu cevapladı.

Sokağa çıkma yasağı gündemde değil

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın toplantısında konuştu. Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının sorulmasına ilişkin, şu an için böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyledi. Vatandaşlardan daha fazla hassasiyet beklediklerini ifade eden Çataklı, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Bu canlı bir süreç. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.
Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'
Dünya

Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Rusya, Barents Denizi'nin suları üzerinde ABD ve İngilizlere ait savaş uçaklarını önlediklerini duyurdu.
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı