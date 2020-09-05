İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemesinin son dönemde ülkemizde artış göstermesi sonrası bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Bazı illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik tedbirler uygulanırken, bazı kentlerimizde ise düğün, sünnet ve kına gibi kalabalık oluşturan organizasyonlara ilişkin belli kısıtlamalar getirildi. Vakaların artması sonrası kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesiyle akıllara en çok takılan soru ise 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bu soruyu cevapladı.

Sokağa çıkma yasağı gündemde değil

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın toplantısında konuştu. Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının sorulmasına ilişkin, şu an için böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyledi. Vatandaşlardan daha fazla hassasiyet beklediklerini ifade eden Çataklı, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Bu canlı bir süreç. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.