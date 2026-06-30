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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan Narman Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni
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İçişleri Bakanlığı'ndan Narman Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni

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İçişleri Bakanlığı'ndan Narman Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni

Sokak köpekleri sorununu çözmek için yoğun çaba sarf eden ve o dönem Erzurum Valisi olarak görev yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin liderliğini yaptığı kararlı mücadele, Erzurum’da büyük bir dönüşümün miladı oldu.

Narman’da yaşanan üzücü köpek saldırısının hemen ardından, MEB Bakanı Yusuf Tekin ve vali olduğu dönemde Mustafa Çiftçi hastanede tedavi gören Murat Tutar’ı ziyaret ederek süreci bizzat takip etmişti. Atılan kararlı adımların ve yürütülen yoğun saha çalışmalarının sonucunda; dönemin valisi Mustafa Çiftçi Kasım 2025 itibarıyla Erzurum genelinde sokak köpeği sorununun tamamen çözüldüğü açıklanmıştı.

Sürecin hukuki ve idari takibi kesintisiz devam ediyor: Narman Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu ihmal sonucunda köpek saldırısının meydana geldiği değerlendirildi.

Bu kapsamda, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından Narman Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi.

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