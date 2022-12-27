  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teftiş eden müfettişlerden birinin sağlık sorunları nedeniyle affını istemesinin polemik konusu yapılmasına İçişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:11:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teftiş eden müfettişlerden birinin "sağlık" sorunları nedeniyle affını istediği, bazı haberlerde yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini teftiş eden müfettişlerin neden değiştirildiğine" ilişkin maksatlı yazıların yer aldığı hatırlatıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu, terörle mücadelenin uzun yıllardır kararlı bir şekilde sürdürüldüğü ve söz konusu mücadelenin bazı kesimlerce farklı şekillerde engellenmeye ve akamete uğratılmaya çalışıldığı kaydedildi.

"Alnının akıyla tamamladı"

Terörle mücadele bağlamında, İçişleri Bakanlığına yapılan ihbarlar üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunun, görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda inceleme, teftiş ve soruşturma yürütmesinin açıklama gerektirmeyecek kadar net olduğunun altı çizilerek Kurulun FETÖ, PKK/KCK ve tüm terör örgütleriyle ilgili yüzlerce soruşturma dosyasını, sorumluluk duygusuyla alnının akıyla tamamladığı belirtildi.

Mülkiye Teftiş Kurulunun, İBB'de yürüttüğü teftiş ve soruşturmalar ile ilgili defalarca açıklama yapılmasına rağmen mesnetsiz olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yazılmaya ve paylaşımlar yapılmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, İBB'de özel teftiş yürütmekle görevli bir müfettişin, görevden affını istemesinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı kapsamında 5 mülkiye müfettişi, 1 ticaret müfettişi, 1 hazine ve maliye müfettişi ile 1 MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde özel teftiş yürütülmüştür. Her onay kapsamında yapıldığı gibi bu onay kapsamında da görevi layıkıyla tamamlayacak sayıda müfettiş görevlendirilmiştir.

Sağlık sorunları nedeniyle affını istedi

İnceleme, teftiş ve soruşturma için görevlendirme yapılırken müfettişlerin üzerindeki iş yükü ve Kurulun iş yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Yine işin durumuna göre ilave müfettiş görevlendirmesi yapıldığı gibi müfettişlerin mazeretlerine binaen üzerlerindeki görevler de alınabilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel teftişinde 24 Aralık 2021 tarihinde görevlendirilen ve gündeme getirilen müfettişimiz, 11 Nisan 2022 tarihli dilekçesiyle 'kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci' gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir.

Müfettişimizin, İzmir çalışma grubunda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir'de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri, yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır."

"Polemik konusu haline getirilmesi..."

Söz konusu müfettişin insani ve ailevi durumunun polemik konusu haline getirilmesinin ve Kurulun zan altında bırakılmaya çalışılmasının fevkalade üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu durumun, yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez. Mülkiye Teftiş Kurulu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini hukuka bağlı olarak layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

İmamoğlu şaşırtmadı! İBB, yurtta kalmamasına rağmen öğrencinin parasını geri ödemedi
İmamoğlu şaşırtmadı! İBB, yurtta kalmamasına rağmen öğrencinin parasını geri ödemedi

Gündem

İmamoğlu şaşırtmadı! İBB, yurtta kalmamasına rağmen öğrencinin parasını geri ödemedi

Borç batağındaki İBB iflasla karşı karşıya
Borç batağındaki İBB iflasla karşı karşıya

Gündem

Borç batağındaki İBB iflasla karşı karşıya

İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı
İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı

Gündem

İBB önünde protesto! Vatandaşlar binaya alınmadı

Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!
Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!

Gündem

Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Gündem

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi? İmamoğlu hapise kesin girecek mi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi? İmamoğlu hapise kesin girecek mi?

Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi? İmamoğlu hapise kesin girecek mi?

İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…
İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…

Gündem

İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…

İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!
İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!

Siyaset

İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı Torunları

Bu Gayri müslim Devletlerin maşları kulakarı uşakları Türkiymdeki Din ve İslam Düşmanları Alçaklar Soysuzlar olan chp Hdp iyi pisliklerin Fetönün Oglunu Bilerek isdiyerek iib Başına Getrdiler Türkiyemin Düşmanları olan chp Hdp iyi ABD AB pislikleri uşakları kuklaları maşaları olan Terörist Uzantıları Chp iyi münafıklar Hep Bir oldunuzuz İİB Şimidi chp Hdp iyi pislikler çakkallar pkk ypg pyd Dkpcli SDG kckalı Fetöcü Babalarının Evlatlarında Doldurdular Malesef İİB Bu şerefsizler vatan Hayinleri vatansızlar soysuzlar Tarafından Bu Hale Getirildi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23