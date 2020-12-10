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Siyaset İçişleri Bakanlığı'ndan Kürt Demokrat Partisi açıklaması!
Siyaset

İçişleri Bakanlığı'ndan Kürt Demokrat Partisi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, T24'ün haberleştirdiği ve Karar gazetesinin sayfalarına taşıdığı 'Kürt Demokrat Partisi kuruldu' haberini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:58:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan Kürt Demokrat Partisi açıklaması!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı'nın 2 ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde." sözleriyle gündeme getirdiği yeni parti iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı'nın, iki ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığı iddia edildi.

Karar gazetesinin birinci sayfasında yer alan habere göre bir etnik grubun parti adında yer almasına izin verilmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı yalanladı

İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

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Yorumlar

sukru

Türkiyeyi parçalamanın binbir yolunu deniyorlar.oldu olacak türk turan partisi,laz müteahit partisi,arap birlik partisi,roman partisi.çerkez partisi de kurulsun da tam olsun.
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sütçü İmamın torunu

k.k.herkesi kendin gibi bilme sen aynaya bakıp davidin oğlunu babajaniı gormussun hadi oradan
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